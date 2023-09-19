البيتزا مسمومة.. تفاصيل نقل 27 شخصا للمستشفى بسبب وجبة من مطعم شهير بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- نجلاء خالد:

استقبل مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، 17 حالة تسمم فيما وصل 10 حالات تسمم أخرى إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد تناولهم وجبة فاسدة من مطعم شهير للوجبات السريعة بمدينة منوف، وتقرر تحويل جميع الحالات إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم.

مصدر مسؤول أكد لمصراوي، أن عدد من المواطنين حرروا محاضر ضد المطعم، إثر تناول الزبائن لوجبة "بيتزا فراخ"، وتسممهم جميعًا ونقلهم للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لسؤال المصابين.

وتبين إصابة 27 شخصا بتسمم غذائي بعد تناول وجبات سريعة من محل للوجبات السريعة بمدينة منوف، وانتقال عدد من الحالات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي داخل قسم السموم للتعامل مع حالتهم الصحية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2769 إداري قسم منوف لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال المصابين وأخطرت الجهات المختصة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.