ارتفاع أسعار اللحوم والفول السائب والجبن الأبيض اليوم في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والجبن الأبيض والدواجن والفول السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.91 جنيها، بانخفاض 34 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.38 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.1 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.44 جنيه، بانخفاض 2.73 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 27.54 جنيها، بارتفاع 84 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.55 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.34 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.41 جنيه، بانخفاض 91 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.06 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.67 جنيه، بارتفاع 4.68 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.58 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.

كيلو الأرز السائب: 23.46 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.48 جنيه، بارتفاع 1.51 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 108.9جنيه، بارتفاع 1.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 200.56 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

لتر اللبن السائب : 22.66 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو المسلى الصناعي: 63.32 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 30.69 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.