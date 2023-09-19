صورة مخيفة.. شجرة الحياة تفقد فروعا كاملة من الكائنات

محمد اسماعيل - القاهرة - ترجمات الخليج 365:

قبل 66 مليون سنة ضرب الأرض كويكب ضخم تسبب في انقراض 75% من الكائنات الحية.

والآن، تحذر دراسة جديدة من أن النشاط البشري قد يؤدي إلى كارثة بنفس الحجم، تتسبب في قطع فروع كاملة من شجرة الحياة.

ويحذر علماء البيئة في ورقتهم البحثية الجديدة من أن "هذا النشاط يغير مسار التطور على مستوى العالم ويدمر الظروف التي تجعل الحياة البشرية ممكنة".

إنه تهديد لا رجعة فيه لاستمرار الحضارة وقابلية العيش في البيئات المستقبلية للإنسان العاقل.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح الانقراض الجماعي السادس واضحا بشكل مدمر.

وشهد العالم نفوق أعداد كبيرة من الطيور البحرية، وامتلأت الشواطئ بأعداد كبيرة من الأسماك الميتة، وتسممت أسود البحر بسبب تكاثر الطحالب الناجمة عن الحرارة.

وفي العام الماضي، فشلت مجموعات كاملة من طيور البطريق في التكاثر، ومنذ سنوات ظل الباحثون يحققون في الانخفاض المثير للقلق في حياة الحشرات.

لذلك، أجرى عالم البيئة جيراردو سيبالوس من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، وعالم الأحياء في جامعة ستانفورد بول إرليخ تقييما لانقراض الأنواع منذ العام 1500 ميلادي، ومقارنة الأرقام بالانقراضات التي حدثت خلال الـ 500 مليون سنة الماضية.

وتوصل الباحثان إلى أن البشر تسببوا في انقراض 73 جنسًا من الحيوانات ذات العمود الفقري خلال الـ 500 عام الماضية.

ويجمع تصنيف الحيونات ذات العمود الفقري، معًا، مثل الأشقاء، في شجرة العائلة.

وهذا المعدل أعلى بـ 35 مرة من الانقراضات السابقة على مستوى هذا التصنيف.

تمثيل تخطيطي بسيط لتشويه شجرة الحياة بسبب الانقراضات العامة ومخاطر الانقراض. يظهر النصف السفلي من الشجرة المصورة كأغصان ميتة أمثلة للأجناس المنقرضة، والنصف العلوي يظهر أمثلة للأجناس المعرضة لخطر الانقراض. (سيبالوسا وإرليخ، PNAS، 2023)

وبدون التأثير البشري، كان من الممكن أن يستغرق الأمر 18000 سنة حتى يصل نفس العدد من الأجناس إلى نهايتها. كما وجدت دراسات أخرى أيضًا معدلات انقراض عالية مماثلة للنباتات والفطريات والحياة اللافقارية أيضًا.

يوضح الباحثون أن "الانقراض الجماعي السادس يتسبب في تشويه سريع لشجرة الحياة، إذ تفقد الأرض فروعا كاملة (مجموعات من الأنواع، والأجناس، والعائلات، وما إلى ذلك) والوظائف التي تؤديها".

إن المحيط الحيوي الذي نعيش فيه مترابط للغاية، لذا فإن فقدان مجموعات الأنواع التي تلعب وظائف معينة داخل شبكتها الحية المترابطة يمكن أن يكون له عواقب متتالية شديدة.

يقول سيبالوس وإيرليخ: "تطورنا نحن وجميع الأنواع الأخرى معًا ونزدهر داخل شجرة حياة مستقرة"، لذا فإن فقدان الوظائف البيئية بأكملها التي تؤديها مجموعات من الأنواع يؤثر علينا بشكل مباشر.

على سبيل المثال، حدث فقدان الضفادع التي تلتهم البعوض بالتزامن مع زيادة حالات الإصابة بالملاريا في أمريكا الوسطى.

والأكثر من ذلك، فإن معدل فقدان الأجناس هذا من المقرر أن يرتفع، بناء على حسابات سيبالوس وإيرليخ. إذا واصلنا السير على مسارنا الحالي وتم محو جميع الأجناس المهددة بالانقراض من الوجود بحلول عام 2100، فإن ما يعادل خسارة 300 عام منذ عام 1800 كان سيستغرق 106000 عام عند مستويات الخلفية الطبيعية للانقراض.

وعادةً ما تكون الأنواع الأكثر عرضة للخطر هي الأكثر تميزًا، ومع ذلك يتم تجاهلها على هذا الكوكب. ومعهم سنخسر ملايين السنين من التاريخ التطوري، والذي لا يمكن أن يتكرر أبدًا، بالإضافة إلى فقدان الوظائف الحيوية التي قاموا بها والتي ساعدت في الحفاظ على جميع الدورات البيولوجية المحيطة مستمرة مثل آلة مزيتة جيدًا.

لقد تطلب الأمر ملايين السنين حتى يتمكن التطور من توليد بدائل وظيفية للكائنات المنقرضة، كما لاحظ سيبالوس وإرليخ.

يؤدي تغير المناخ وحده إلى زعزعة استقرار التوقيت الحرج لخدمات النظام البيئي مثل التلقيح، وتقليل أنواع الأنواع والسماح لأنواع جديدة بالغزو بسهولة أكبر.

ومع ذلك، فإن الانقراض الجماعي السادس أكبر بكثير من الكارثة الجماعية الهائلة الناجمة عن تغير المناخ وحده.

من البلاستيك إلى المبيدات الحشرية، وفقدان الموائل والصيد غير المشروع، نحن لا نسمح للحياة من حولنا أن تأخذ قسطا من الراحة، وفقا لموقع ساينس ألرت العلمي.

يقول سيبالوس وإيرليخ: "إن الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفورية على نطاق غير مسبوق ضرورية إذا أردنا منع هذه الانقراضات وآثارها المجتمعية".

على عكس المذنب الذي قضى على الديناصورات غير الطيرية، نحن ندرك أفعالنا ولدينا القدرة على تغيير المسار.

ويخلص الفريق إلى أن "ما سيحدث في العقدين المقبلين سيحدد على الأرجح مستقبل التنوع البيولوجي والإنسان العاقل".