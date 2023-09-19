"فاينانشال تايمز": شرطة لندن تجري تحقيقا داخليا مع 1600 شرطي بتهمة ممارسة العنف ضد النساء

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "شرطة لندن الكبرى تجري تحقيقا داخليا مع 1600 شرطي وموظف في صفوفها، بتهمة ممارسة العنف ضد النساء بعد شكاوى متكررة ضدهم"، موضحة ان "الغرض من التحقيق الداخلي الواسع هو تحديد المسؤولين عن الأعمال أو الجرائم غير القانونية وفصلهم من قوام القوات، لاستعادة الثقة في ضباط شرطة العاصمة بعد سلسلة من التحقيقات".

وكان الدافع وراء أكبر محاكمة من هذا النوع هو قضية ضابط الشرطة السابق واين كوزينز، الذي حكم عليه في عام 2021 بالسجن مدى الحياة بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل امرأة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاما، سارة إيفرارد. ويخدم معه في نفس الوحدة ديفيد كاريك، الذي حكم عليه بالسجن 36 مدى الحياة لاغتصابه عدة نساء.