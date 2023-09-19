اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد القوات الروسية يُحقق تقدمًا "منتظمًا".
ولفت، في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا المنعقد في قاعدة رامشتاين في ألمانيا، إلى أنّ "الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف يواصل إحراز تقدم. والقوات الأوكرانية الشجاعة تخترق الخطوط الشديدة التحصين لجيش العدوان الروسي".
وأعلن أوستن أنّ دبابات "أم1 أبرامز" التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبًا.
وكانت واشنتطن وعدت كييف بهذه الدبابات في مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر أوستن أعلن تسليم أوكرانيا دبابات "أبرامز" قريبًا: الهجوم الأوكراني المضاد يُحقق تقدمًا منتظمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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