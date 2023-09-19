اعلنت قيادة الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: مديرية الشؤون الجغرافية باشرت بعمليات مسح الأملاك العامة البحرية في عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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