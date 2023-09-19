سقلاوي: مقترحات رفع أسعار المنتجات التبغية الوطنية في موازنتَي 2023 و2024 غير مدروسة

انتقد رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي "مقترحات رفع أسعار المنتجات التبغية الوطنية في موازنتَي 2023 و2024"، واصفاً إياها بأنها "قرارات غير مدروسة لا تأخذ في الاعتبار واقع السوق اللبنانية"، مشيرا الى إن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها لبنان قد تكون حافزاً يدفع الريجي للسير عكس هذا الواقع".

وأكد خلال الاحتفال بتسليم عدد من أبناء مزارعي التبغ والتنباك شهادات المشاركة في دورات الإرشاد التعليمي والتوجيه المهني، أن "الريجي هي فريق عمل واحد"، وأن ثمة "تعاوناً وتكاملاً مع نقابات المزارعين للحفاظ على الادارة كما المزارعين، إذ باستمرار هذه الادارة تستمر هذه الزراعة".

واشار الى ان "إذا كان البعض لا يدرك أهمية التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وخصوصاً في بلدنا، فإنه حتماً بعيد عن نبض الناس، فنحن عندما نتحدث عن التنمية المستدامة، نتحدث عن تحسين ظروف عمل المزراعين كما المجتمعات المحلية"، موضحا أن "الريجي" في "مسعى لمكافحة عمالة الأطفال، هذه الآفة التي تمنع الأبناء من التعلّم، بادرت إلى تقديم فرصة لأبناء المزارعين للمشاركة في دورة تدريبية للتوجيه المهني"، متوقعاً أن "يكون لهذه الفرصة أثر إيجابي كبير على خياراتهم المهنية".

ولاحظ سقلاوي أن ثمة "قرارات غير مدروسة تأتينا، لا تأخذ في الاعتبار واقع السوق اللبنانية رغم الوضع الاقتصادي والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". وقال: "نحن نبيع أصنافنا الوطنية مكتفين بنصف الأرباح المفترضة حتى نحارب التهريب بالأسعار الذي يجتاح لبنان، وتأتي مقترحات رفع الأسعار في الموازنات 2023 و2024 دون أية دراسة لتعيد تجربة العام 1998 الكارثية".

وإذ شدّد على أن "الاحتكار حبر على ورق حين تكون الحدود مشرّعة للتهريب"، استنكر "التوجهات لدى البعض بالانتقام من مؤسسة ناجحة من خلال منظمة الصحة العالمية كأن وضع البلد ككندا أو أستراليا".

أما رئيس إتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ و التنباك حسن فقيه، فأشاد بما "قامت وتقوم به الإدارة (...) عبر ثلاثة عقود"، مؤكدا انه "شرف لنا في هذه المؤسسة أن تزرع الأرض، ونشق طرقاً زراعية، ونعمل على إنشاء مكتبات لأبناء المزارعين، ومساعدة البلديات، وإقامة مشاريع مياه، وتوفير مساعدات مباشرة للطلاب الذاهبين إلى جامعاتهم من أبناء المزارعين و تطوير مهاراتهم".