التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الّذي أكّد استمرار الدّعم القطري للبنان والجيش، في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الرّاهنة.
وحمّل قائد الجيش، السّفير القطري رسالة شكر إلى أمير قطر الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعمه المتواصل للجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير قطر زار قائد الجيش مؤكدًا استمرار دعم بلاده للبنان والجيش بظل الظروف الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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