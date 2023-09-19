شكرا لقرائتكم خبر عن لإجراء محادثات شاملة.. بوتين وشي يجتمعان في بكين الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (رويترز)

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نيكولاي باتروشيف أمين عام مجلس الأمن الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين سيسافر إلى بكين في أكتوبر تشرين الأول المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال باتروشيف خلال اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي «نتطلع في أكتوبر إلى محادثات ثنائية شاملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين».

وأضاف باتروشيف أن بوتين سيشارك في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين بناء على دعوة من شي.