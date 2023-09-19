شكرا لقرائتكم أسعار النفط تصل بالفعل 100 دولار.. في هذه الأسواق! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي يركز فيه مستثمرون ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من الـ100 دولار للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى، مما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض.

فقد أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي الـ100 دولار للبرميل أمس. وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، في تقرير إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي.

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وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات. والبلدان هما أكبر المنتجين في مجموعة أوبك+ التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضا.

وقال شيلدروب: "الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط".

تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولار أمس، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.

ويتجاوز سعر كوا إيبوي وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت الـ100 دولار بالفعل لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ بالإضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بحوالي 4.25 دولار للبرميل.

وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق الـ100 دولار، إذ "ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج". ويتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس"، "نتوقع تداول برنت في نطاق 90-100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا".