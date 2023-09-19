شكرا لقرائتكم تراجع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ القطاع الصناعي وترقب قرارات الفائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

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ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) غداً الأربعاء وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس، وفق وكالة "رويترز".

وانخفض القطاع الصناعي 0.5% مع تراجع سهم دويتشه بوست ‭ ‬%2.7.

وتراجع سهم كينغفيشر 5.2% بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم تور غروب ارتفع 4.2% بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.