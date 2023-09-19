شكرا لقرائتكم إسبانيا تؤكد سلامة صفقة استحواذ "إس تي سي" على حصة في "تيليفونيكا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تجد هيئة تنظيم أسواق الأوراق المالية "Cnmv" في إسبانيا أي ممارسات خاطئة في استحواذ شركة الاتصالات السعودية "stc" لحصة 9.9% في "تيليفونيكا" الإسبانية، بحسب ما أفادت صحيفة "El Pais" الإسبانية.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال، ما يعادل 2.1 مليار يورو.

مادة اعلانية

وقام بنك مورغان ستانلي مستشار stc بتجميع نحو 3% من رأسمال "تيليفونيكا" خلال فترة زمنية غير محددة، فيما استحوذ على النسبة المتبقية البالغة نحو 7% في الخامس من سبتمبر، وهو اليوم الذي أخطرت فيه الشركة السعودية هيئة تنظيم أسواق الأوراق المالية الإسبانية بالعملية.

وتتوافق هذه الخطوات مع اللوائح الأوروبية والإسبانية التي تمنع أي مستثمر من الوصول إلى حصة 3% في شركة مدرجة دون إخطار الجهة التنظيمية.

استراتيجية النمو

وذكرت stc أن هذه الخطوة تعكس ثقتها بقدرة تيليفونيكا (Telefónica) على الاستمرار في النمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

وتتماشى هذه الخطوة مع الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، كان آخرها استحواذ شركة توال التابعة لمجموعة stc على أبراج شركة يونايتيد غروب في كل من بلغاريا و كرواتيا وسلوفينيا.

4 مليارات يورو

وتخطط شركة "تيليفونيكا" عملاق قطاع الاتصالات الإسباني لبدء تنفيذ خطة استراتيجية في 8 نوفمبر لتعزيز التدفقات النقدية الحرة.

وتتوقع الشركة التي تتخذ من مدريد مقرا لها وصول التدفقات النقدية الحرة إلى 4 مليارات يورو في 2023، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 22 مليار يورو، وبلغت القيمة السوقية للشركة أعلى مستوياتها عام 2008 عندما تجاوزت 110 مليارات يورو.

وكان البنك الإسباني BBVA أكبر مساهم العام الماضي بحصة تبلغ 4.9%، وبعد استحواذ شركة stc السعودية على حصة 9.9% من الشركة بقيمة 2.1 مليار يورو أصبحت أكبر المساهمين.

وتخطط تيليفونيكا لتوسيع الخدمات التقنية للعملاء بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات.