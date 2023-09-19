انت الان تتابع خبر تركي آل الشيخ "يحرج" عمرو أديب: جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف آل الشيخ رداً على سؤال للإعلامي المصري عمرو أديب إن "وجود كريستيانو وبنزيما وماني في الدوري السعودي شيء يدعو للفخر للمواطن السعودي والعربي" على حد وصفه.

ووجّه تركي حديثاً "محرجاً" للإعلامي المصري عمرو أديب، قائلاً: "80% اتكلموا عنك عمرو أديب، أنت مجتهد ورائع وشاطر.. لكن جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية". ليرد عمرو أديب، قائلاً: "أغلب عمري شغال في قنوات سعودية وليا الفخر".



كما كشف المستشار السعودي عن متوسط المحتوى المقدم بموسم الرياض خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن السعودية تأتي بنسبة 37%، والمحتوى الأجنبي بنسبة 33%، والمصري 11%، والخليجي 9%، واللبناني 6%، وباقي المحتوى العربي 5%.

وفيما يتعلق بموضوع الفنانين، تساءل آل الشيخ عن هوية الفنانين المزعوم شراؤهم، وما هي الفوائد التي جلبوها للمملكة خلال السنوات الأربع الماضية.

واختتم المستشار بتأكيد رفضه لاستخدام مصطلح "شراء" بالنسبة للأشخاص، قائلاً: "لا يجوز اعتبار الأشخاص سلعاً تُباع وتُشترى". وأضاف أن المال هو جزء من المعادلة، لكنه ليس كل شيء، على حد تعبيره، حيث قال له: "لو عرض عليك يا عمرو ربع الفلوس هتيجي جري، لكن للأسف لم تعرض عليك".

كما كشف آل الشيخ، عن خطة كبيرة لتطوير البرنامج، واستضافته لنجوم عرب وعالميين، ومن بينهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، علاوة على تغطية أحداث عالمية مثل "الإيمي" و"غرامي".

ورد آل الشيخ على عمرو أديب حينما ذكر أن برنامج الحكاية لم يعد هكذا بحاجة إلى مذيع، قائلاً: "الأفضل دائماً يستحق الأفضل". وقبل ختام الحلقة، أعلن تركي آل الشيخ عن مفاجأة لعمرو أديب، وهي تجديد عقده مع مجموعة "إم بي سي" كأغلى مذيع عربي، بشروط أفضل من العقد السابق؛ على حد تعبير رئيس هيئة الترفيه.

ومازح تركي آل الشيخ عمرو أديب: "هل تريد رؤية الرقم قبل التوقيع؟"، فرد المذيع: "من غير رقم، أمضي لك على الورقة البيضاء". ليوقّع عقده الجديد مع "إم بي سي"، مؤكداً أنه لا يصدق كل ما حدث، وسط احتفاء تركي آل الشيخ الذي أعرب عن تفاؤله بتحقيق عمرو أديب لأهدافه.

