بالصور- وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير بالتزامن مع احتفالات البحيرة بعيدها القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، قصر ثقافة أبو المطامير، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

والمبنى مقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه ويتكون من 3 أدوار ومسرح يتسع لـ 350 كرسي وقاعة للمرأة، قاعة تكنولوجيا، وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فردا.

وقالت الكيلاني إن افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير سيمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل يستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن افتتاح قصر الثقافة يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية للمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والانتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع .

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات وكونها خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير تتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

وأضافت بلبع، أن قصر ثقافة أبو المطامير منارة ثقافية هامة على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي المحافظة ليضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ودار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات ، الأمر الذي سيسهم في إيجاد حالة ثقافية فريدة.

تضمن الافتتاح احتفالية منظمة على مسرح قصر الثقافة الذي أطلق عليه مسرح الفنان محمود الجندي تقديرا لإنجازاته الفنية لشعب المصرى بصفة عامة وللبحيرة بصفة خاصة.