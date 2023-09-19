تخفيضات 30%.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا مدارس" بالطور - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا مدارس" المقام بجوار مسجد المنشية بمدينة طور سيناء، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وفي متناول الجميع، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، و إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة..

وأقيم المعرض بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ممثلة في الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، والغرفة التجارية، ومديرية التموين، ويتضمن شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية، وكتب خارجية، بأسعار مخفضة.

وقال المحافظ، إنه يوجد تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لإقامة هذه المعارض بكافة مدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

ووجه مديرية التموين بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة، والالتزام بها طوال أيام المعرض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات المدرسية بالكميات المناسبة والجودة العالية، لسد احتياجات المواطنين.

وأوضح أن المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية، وملابس، وشنط، وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30% على كافة المستلزمات المدرسية، مشيرا إلى أن المعرض مستمر حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

شدد المحافظ على توزيع الكتب المدرسية وانتظام الطلاب بالدراسة وعدم ربطهما بالمصروفات المدرسية

وأكد أن المحافظة مستمرة في سداد 50 % من المصروفات الدراسية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء ورفع المعاناة عن أولياء الأمور، وسيجري تسليم الكتب الدراسية في أول يوم في الدراسة بكافة المدارس دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية، إضافة إلى توزيع عددًا كبيرًا من الأدوات والمستلزمات المدرسية بالمجان على الطلاب الأكثر احتياجًا، والأيتام، وأبناء الشهداء، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بعددًا من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع إلى مقترحاتهم.