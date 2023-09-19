الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد العسكري في كاراباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد العسكري الأخير في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وكانت أذربيجان قد بدأت اليوم عملية عسكرية للسيطرة على المنطقة، التي يقطنها بصورة أساسية أرمن.

وقال بوريل في بيان مكتوب" نطالب بوقف فوري للأعمال العدائية، وأن توقف أذربيجان الأنشطة العسكرية الحالية".

وأضاف" هناك حاجة ملحة للعودة للحوار".

وأدان رئيس البرلمان الأوروبي شارل ميشال التصعيد الأخير في منشور عبر منصة " إكس"( تويتر سابقا).

وطالب أذربيجان بوقف الأعمال العسكرية" للسماح بإجراء حوار حقيقي بين باكو والأرمن في كاراباخ".