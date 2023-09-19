شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا: بيان أمناء الحوار الوطنى بشأن انتخابات الرئاسة يحمل رسائل مهمة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا تأييده لكل ما ورد في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية لما تضمنه من رسائل مهمة للمصريين والعالم.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني جاء في التوقيت المناسب قبل إنطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية وأننا نتفق مع البيان في وصفه لانتخابات رئاسة الجمهورية بأنها استحقاق مهم لتدعيم مسار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأيضا تأييد حرية الحركة للمرشحين وقيام الأحزاب بدور فعال فى توعية المواطنين لأهمية المشاركة فى الانتخابات والتزام تحالف الأحزاب المصرية بالمبادئ التى نص عليها البيان بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية ضمن القوى الحزبية والسياسية الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة لاستكمال خطة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار مصر وأمنها، موجها الشكر للمجلس أمناء الحوار الوطنى.