شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الاشتراكيين يعلن تأييده الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الأحرار الاشتراكيين بجميع أماناته المركزية والأعضاء في كافة ربوع مصر دعمهم الكامل لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال الحزب فى بيان له، إنه يدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعظيم الاقتصاد القومي ووضع ركائز تطوير كافة نواحي المجتمع في التعليم والصحة وإتمام البناء السياسي الديمقراطي لدعائم الديمقراطية والحريات وتعظيم مبادئ الدستور الحاكمة لحقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق الأفراد السياسية المنصوص عليها بالمادتين ۸۷ و۹۲ من الدستور الحالي.

واشار الحزب في بيان صحفي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل علي عاتقه، حماية الوطن من الإرهاب الأسود، وفي نفس الوقت أقام دولة تشهد فيها تعظيم مفاهيم التنمية الشاملة من أجل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن مصري.