البيسري بحث مع سفيرة قبرص بموضوع النزوح السوري والتدابير المتخذة من قبل لبنان للحد منه

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​ في مكتبه، السّفيرة ال​قبرص​يّة في ​لبنان​ ماريا حجي تيودوسيو، في زيارة تعارف، وتمّ البحث بموضوع ​النزوح السوري​ وآثاره على قبرص، بالإضافة إلى التّدابير المتّخذة من قبل ​الدولة اللبنانية​ للحدّ من هذا النّزوح، بحسب بيان مكتب شؤون الإعلام في المديريّة العامّة للأمن العام.

كما استقبل اللّواء البيسري مفتي ​عكار​ الشيخ زيد بكار زكريا، وعرض معه الأوضاع العامّة وكيفيّة تسهيل معاملات المواطنين في هذه الظّروف الصّعبة.