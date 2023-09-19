"النشرة": إصابة شابة وطفل جراء حادث إصطدام في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، باصطدام سيارة بشجرة على بوليفارد نزيه البزري، ما أدّى إلى إصابة شابّة وطفل، وقد حضرت فرق الإسعاف والطّوارئ في "الجمعيّة الطبيّة الاسلاميّة" و"الصليب الأحمر اللبناني" وعملوا على إسعاف الإصابة الأولى ومن ثمّ نقلها بواسطة "الجمعيّة الطبيّة" إلى مستشفى الهمشري، فيما عولجت الإصابة الثّانية ميدانيّا.

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