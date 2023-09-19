اعتصام للقاء التشاوري النقابي أمام مركز الضمان احتجاجًا على قرار تمديد مهل براءة الذمة

نظّم "اللقاء التشاوري النقابي الشعبي" اعتصامًا أمام المركز الرّئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احتجاجًا على قرار تمديد مهل براءة الذّمّة إلى أواخر العام.

وقد رفع المعتصمون شعارات تؤكد "النّضال من أجل استعادة الضّمان لعافيته وتقديماته، وضدّ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بتمديد مهل براءة الذّمّة إلى أواخر هذا العام، الأمر الّذي سيفقد الضمان الاجتماعي أكثر من 4 آلاف مليار ليرة هو بأمسّ الحاجة إليها".

والتقى وفد من المعتصمين، المدير العام للضمان بالإنابة أسامة الزهيري، وتحدّث باسم الوفد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، الّذي أشار إلى مطالب المضمونين وبخاصّة الّذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية والسّائقين العموميّين.

ودعا إلى "تنفيذ رفع قيمة المساعدات وتسعيرة الطّبابة، وإنجاز المعاملات بالسّرعة الضّروريّة، خصوصًا أنّ المضمونين يعانون من الانتظار الطّويل أمام مراكز الضّمان"، مؤكّدًا "رفض تمديد مهلة براءة الذّمّة".