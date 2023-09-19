أكّد النّائب بلال الحشيمي، أنّ "الوقت الرّاهن هو للعمل الجدّي لحثّ إدارات الدّولة على متابعة مهامها، وإنجاز معاملات المواطنين كمصلحة تسجيل السيارات/النافعة، وغيرها من الدّوائر الرّسميّة في أسرع وقت ممكن، لتحسين الجباية لصالح الدّولة".
ودعا، عقب زيارته وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى "ضرورة تعاون المؤسّسات في ما بينها، من أجل رفع المعاناة عن المواطنين".
وأثنى الحشيمي، على "الزّيارة الّتي قام بها مولوي لمفتي الجمهوريّة الشّيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وتأكيده أنّ لا خلاف بينه وبين قيادات الأجهزة الأمنيّة المرتبطة به".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشيمي زار مولوي: الوقت هو لحث إدارات الدولة على متابعة مهامها وإنجاز معاملات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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