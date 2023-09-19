أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-09-07، وعلى المسلك المتّجه من البقاع نحو بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي شخصَين يحمل كلّ منهما بيان قيد إفرادي مزوّر، وذلك متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "GMC Yukon" دون تسجيل وذات زجاج حاجب للرّؤية؛ وضبطت بحوزتهما رخصة عازل للشّمس مزوّرة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّهما يُدعيان: "ع. م." (مواليد عام 1993، لبناني) و"ع. م." (مواليد عام 1985، لبناني)، وهما مطلوبان للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وخائر، ومذكّرة توقيف بجرم إطلاق نار"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوفَين أودعا مع المضبوطات مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مطلوبَين للقضاء عند حاجز ضهر البيدر وضبط مستندات مزورة بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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