توفّي الطّفل "ع. ص. س." (10 سنوات، سوري الجنسيّة)، متأثّرًا بإصابته بكسور في رأسه، نتيجة تعرّضه ل​حادث صدم​ في بلدة سير- ​الضنية​، أثناء محاولته عبور الطّريق بشكل مفاجئ عند مفرق ثانوية سير الرّسميّة في البلدة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل إثر تعرضه لحادث صدم في سير- الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.