"صندوق النقد" سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد إعلام رسمي مغربي، اليوم الثلاثاء، بأن صندوق النقد الدولي سيمنح البلاد قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمغرب، أمس الاثنين، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستمضي في أكتوبر المقبل بمراكش رغم الزلزال الذي وقع مؤخرا بالقرب منها وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص.

وقال رئيس البنك أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي في بيان مشترك، إن الاجتماعات ستجرى في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن سبتمبر، مع إجراء بعض التغييرات للتكيف "مع الظروف".

وبعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات التي من المتوقع أن تجذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة السياحية المغربية.