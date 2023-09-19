شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي يزور طهران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - (رويترز)

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، سيزور طهران، الثلاثاء، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأفادت الوكالة بأن شويجو، سيناقش التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية مع نظيره الإيراني وكبار المسؤولين.

وقالت أذربيجان، الثلاثاء، إن قواتها المسلحة أطلقت ما وصفتها بأنشطة محلية لمكافحة الإرهاب، في منطقة ناغورنو كراباخ لاستعادة النظام الدستوري عن طريق نزع سلاح التشكيلات العسكرية الأرمينية هناك وإجبارها على الانسحاب.

وتقع إيران على حدود كل من أذربيجان وأرمينيا، ودعت باكو ويريفان، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم في عام 2020 بدعم من روسيا.

وذكرت وكالة تسنيم، أن القوات الجوية الإيرانية، تسلمت في الأسابيع القليلة الماضية طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز ياك-130 لتدريب الطيارين.