شكرا لقرائتكم ماسك: "إكس" ستفرض رسوماً شهرية مقابل استخدام المنصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إيلون اسك، عبر منصته "إكس"، إن شركة التواصل الاجتماعية قد تفرض اشتراكاً شهرياً "بسيطاً" على مستخدمي المنصة من أجل مكافحة "المستخدمين المزيفين والروبوتات".

ولم يذكر ماسك قيمة الاشتراك الجديد لمستخدمي الشبكة الاجتماعية، أو ما هي الميزات الأخرى التي سيتم أو لا يتم تضمينها.

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خلال بث مباشر، كشف ماسك أيضاً عن بعض المعايير الجديدة للمنصة، قائلًا إن لديها الآن 550 مليون "مستخدم شهريًا"، الذين يولدون 100 مليون إلى 200 مليون مشاركة يوميًا.

ولم يكشف ماسك عن عدد مستخدمي الشركة الشهريين الحقيقيين مقارنة بالروبوتات. كما أنه لم يقم بإجراء مقارنة شاملة مع المقاييس التي استخدمها تويتر سابقًا. في مايو 2022، قبل استحواذ ماسك على الشركة، أفادت "تويتر" أن لديها "متوسط استخدام نشط يومي يمكن تحقيق الدخل منه" يبلغ 229 مليونًا.

بعد الاستحواذ على "تويتر" مقابل حوالي 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر، نفذ ماسك تخفيضات هائلة في عدد الموظفين وتغييرات شاملة على المنصة. ويواصل إدارة الشركة بصفته أكبر مساهم فيها، والمدير الفني والرئيس التنفيذي في مجلس الإدارة، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات "تسلا" وشركة الفضاء "سبيس إكس".

وكان ألغى ماسك سابقا نظام التحقق "الأزرق" الخاص بـ"تويتر"، والذي ساعد المستخدمين على تحديد الحسابات الحقيقية التي تنتمي إلى شخصيات عامة بما في ذلك المشاهير والمسؤولين المنتخبين والعلماء والمؤلفين والقادة في مجال الأعمال والتعليم والصحفيين العاملين وغيرهم.

وبموجب النظام الحالي للشبكة الاجتماعية، يمكن للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا إظهار شارة زرقاء بجوار أسمائهم. أولئك الذين يدفعون يرون أن منشوراتهم تحظى بالأولوية مقارنة بالمستخدمين الآخرين. أولئك الذين لا يدفعون يتم الترويج لتغريداتهم من قبل الشركة بنسبة أقل أو قد يشهدون تفاعلًا أقل على المنصة. وكرر ماسك، يوم الاثنين، اعتقاده بأن تحويل المستخدمين إلى مشتركين يدفعون رسومات محددة سيخفف من انتشار الروبوتات على المنصة.