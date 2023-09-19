وزير الدفاع الروسي يصل الى طهران

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "شويغو سيجري عددا من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية".

وأوضحت أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية الروسية - الإيرانية، وستكون خطوة مهمة في إطار تطوير التعاون بين البلدين".



وفي وقت سابق أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "زيارة شويغو ستبحث مستجدات المنطقة وعددا من الملفات الثنائية والإقليمية".

وفي أغسطس الماضي، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن "التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير".

وفي وقت سابق أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زعم أن "زيادة التعاون العسكري الإيراني الروسي تؤدي إلى "عواقب سلبية" على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط".

وهدد البيت الأبيض بفرض عقوبات على "من يسهل التعاون العسكري" بين روسيا وإيران".

يذكر أن موسكو نفت مرارا مزاعم استخدام القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن لدى روسيا مختلف أنواع المسيرات بما فيها الأفضل عالميا.

