انت الان تتابع خبر غيابات بالجملة.. انشيلوتي يعلن التشكيلة الأساسية لمواجهة يونيون برلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب كل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانازاريس

الدفاع: ألابا - ناتشو - فاسيكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي - توبياس



الوسط: بيلينجهام - توني كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

الهجوم: رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو

يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2023-2024، قد أوقعت ريال مدريد في مجموعة واحدة رفقة نابولي وسبورتينغ براجا ويونيون برلين.

