انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم بخصوص التعاون القضائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الوفد القضائي الإيراني اجتمع مع القضاة اعضاء لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وايران بخصوص التعاون القضائي".



وأضاف: "الوفد القضائي العراقي ضم كلا من رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي رزاق كاطع والمشرف القضائي القاضي عادل خضير والمدعي العام لطيف حسين فيما ترأس الوفد القضائي الايراني مساعد السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان غريب ابادي".

