انت الان تتابع خبر بايدن يكشف عن تحرك أمريكي لتوسيع مجلس الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن، خلال كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، "نسعى إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا لكل الشعوب، ونعلم أن مستقبلنا مرتبط بمستقبل العالم ولا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها".وأضاف، "ندعم توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء"، لافتاً إلى إجراء "سلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك".

وتابع بايدن، "سنستمر في جهودنا لإصلاح منظمة التجارة العالمية والحفاظ على المنافسة والانفتاح والشفافية وسيادة القانون".

وأكد "السعي لتعزيز السياسات كي تكون تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي آمنة"، منوهاً إلى العمل "على تعزيز القواعد والسياسات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تكون آمنة قبل إطلاقها".

