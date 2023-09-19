دبابات أبرامز أميركية إلى أوكرانيا قريبا وواشنطن ترى تقدما بالهجوم المضاد

غارة بطائرات مسيّرة على لفيف

برلين ـ كييف ـ وكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في ألمانيا أن أوكرانيا ستحصل “قريبا” على دبابات من طراز “أبرامز” من الولايات المتحدة.

وقال أوستن في افتتاج اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا “يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبا”.وكانت واشنتطن وعدت كييف بهذه الدبابات في مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

كما قال أوستن إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد القوات الروسية يحقق تقدما “منتظما”.

وأضاف “الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف يواصل إحراز تقدم. والقوات الأوكرانية الشجاعة تخترق الخطوط الشديدة التحصين للجيش الروسي”.

يأتي ذلك فيما شنّت طائرات مسيّرة فجر أمس هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث أفادت السلطات باندلاع حريق في مستودع وسقوط جريح واحد على الأقلّ.

وسُمع أزيز أسراب عدّة من المسيّرات في سماء المدينة حيث دوّت انفجارات، وفقاً لمراسلة وكالة فرانس برس.

من جهته، كتب أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف في منشور على تلجرام أنّ “الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا” وهناك طائرات مسيّرة إضافية “تحلّق في اتجاهنا”، داعياً السكّان إلى الاحتماء من “خطر هجوم ثانٍ”.

ولاحقاً، أضاف رئيس البلدية في منشور ثان “يسُمع دويّ انفجارات. نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي”.