ثلثا التشيكيين راضون عن عضوية بلادهم في “الناتو”

براج ـ د.ب.أ: كشف استطلاع جديد للرأي نشره “مركز أبحاث الرأي العام” التابع لـ “الأكاديمية التشيكية للعلوم”، أن ثلثي المواطنين في التشيك، راضون عن عضوية بلادهم في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأفاد “راديو براج” التشيكي بأن النسبة تمثل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع النسبة المسجلة خلال فترة الربيع الماضي، إلا أنها مازالت أعلى مما كانت عليه نسبة الراضين في الأعوام السابقة.

من ناحية أخرى، قال 26% من المشاركين في الاستطلاع إنهم غير راضين عن عضوية بلادهم في التحالف الدفاعي، لأن العضوية في “ناتو” تفرض قيودا على سيادة بلادهم.

وفي الوقت نفسه أعرب أكثر من 70% من المشاركين في الاستطلاع، عن اقتناعهم بأن “ناتو” ضروري من أجل الأمن العالمي، وقال نصف المشاركين إنه يضمن استقلال بلادهم.

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