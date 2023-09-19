الهند تعلن طرد دبلوماسي كندي كبير على خلفية اغتيال زعيم للسيخ

نيودلهي ـ ا.ف.ب: أعلنت الهند أنها أمرت دبلوماسيا كنديا رفيع المستوى بمغادرة الهند بعد ساعات على طرد أوتاوا دبلوماسيا هنديا في إطار قضية قتل انفصالي من السيخ قرب فانكوفر.

وأوضحت وزارة الخارجية الهدنية في بيان أن قرار نيودلهي يعكس “القلق المتزايد حيال تدخل دبلوماسيين كنديين في شؤوننا الداخلية وضلوعهم في نشاطات مناهضة للهند”.

واستدعي مفوض كندا السامي في الهند وأبلغ قرار الحكومة الهندية طرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى على ما أضاف البيان.

وأوضحت الوزارة الهندية “طلب من الدبلوماسي المعني مغادرة الهند في الأيام الخمسة المقبلة”.

وأتى هذا القرار بعد ساعات على إعلان كندا طرد دبلوماسي هندي كبير.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أشار أمام البرلمان الاثنين إلى وجود “عناصر موثوقة” تدفع إلى الظن أن الهند قد تكون مسؤولة عن اغتيال هارديب سينج نيجار وهو من زعماء السيخ يحمل الجنسية الكندية، في يونيو في غرب كندا.

ورفضت نيودلهي في وقت سابق هذه الاتهامات واعتبرتها “سخيفة”.

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