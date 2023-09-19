شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مأساة درنة مثال صارخ على الكوارث المحيطة بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن ما حدث في درنة مثال صارخ على التحديات والكوارث المحيطة بالبشر، و يجب إعادة تصميم البنية المالية العالمية.

وتابع: "يجب أن تعكس المؤسسات الأممية العالم كما هو لحل المشكلات".

العاصفة دانيال

وأشارت التقديرات إلى أن ما يقرب من 300,000 طفل قد تأثروا بالعاصفة دانيال القوية في جميع أنحاء شرق ليبيا وذلك حسب ما أشارت إليه منظمة يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل عدة أيام.

وهناك عدد متزايد من الأطفال والأسر في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعديد من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنية التحتية الأساسية.