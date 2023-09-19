الأبيض من هيوستن: لضرورة الشراكة مع اللبنانيين العاملين بالحقل الطبي في بلدان الاغتراب

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال مشاركته في المؤتمر الطبي للجمعية الطبية اللبنانية الأميركية (ALMA)– فرع فينيكس بحضور عضو الكونغرس غريغ ستانتون، أن "لبنان ورغم الأعباء الكثيرة التي تثقله لم يتوقف عن تقديم الخدمات الطبية للجميع من دون أي تمييز".

ولفت الأبيض، الى أن "القطاع الصحي أثبت القدرة على الصمود وعدم الإنهيار. لكن الإستمرارية تحتّم حصول هذا القطاع على ما يحتاج إليه من دعم لتكون الخدمات المقدمة أكثر سرعة وعدالة وشمولية".

وفي سياق منفصل، شدد الأبيض خلال حفل تكريمي أقامته جمعية" هوم الطبية الخيرية" في هيوستن، على"إصلاح النظام الصحي ونقله من نظام يعتمد على العلاج والاستشفاء واستعمال الدواء الباهظ الثمن إلى نظام يرتكز على الرعاية الأولية والوقاية من أجل تأمين عناية صحية واسعة للبنانيين".

ولفت الأبيض الى "ضرورة الشراكة مع اللبنانيين العاملين في الحقل الطبي في بلدان الاغتراب والانتشار وإعطائهم دورا أساسيا في تحسين الوضع الصحي في لبنان".