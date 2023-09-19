المرتضى اطلع من وفد جامعة سيدة اللويزة على مشروع ترميم وتحديث أرشيف الوزارة السينمائي

التقى وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، في مكتبه في المكتبة الوطنيّة- الصنائع، وفدًا من جامعة "سيدة اللويزة"، ضمّ رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري، عميدة كليّة العلوم الإنسانيّة ماريا بو زيد، رئيس قسم الإعلام جوزيف حسني ومروان القسيس.

وتمّ التّداول في "تمتين التّعاون بين الوزارة والجامعة". كما أطلع الوفد، المرتضى على آليّة مشروع ترميم وتحديث أرشيف الوزارة السّينمائي، والمرحلة الّتي أُنجزت حتّى الآن، والوقت المتبقّي لإنجاز هذا المشروع الّذي يشرف عليه القسّيس.