بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مستعدون للعمل المباشر مع الصين لتحقيق نتائج مشتركة ولدينا رؤية إيجابية

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى أنه لا يمكن للخصومة أن تستمر وللعداوة أن تطول، ونحن ندعو إلى حل الخلافات بطرق سلمية للوصول إلى مستقبل واعد للجميع".

ورأى بايدن، أنه "لا توجد دولة يمكنها مواجهة تحديات اليوم لوحدها لذلك على الدول الاستناد والاعتماد على بعضها البعض"، معتبراً أنه "يجب علينا إحضار قادة الدول المتنازعة والمتصارعة إلى طاولة الحوار، وأميركا تسعى لعالم أكثر أمنا ورخاء ومساواة لجميع الشعوب".

وكشف أننا "لدينا رؤية إيجابية فيما يخص علاقاتنا مع الصين ونحن لا ننفصل عنها، ومستعدون للعمل المباشر معها لتحقيق نتائج مشتركة والوقت الآن مناسب لذلك"، مضيفاً "الشراكات الأميركية لا تستهدف احتواء أي دولة ونسعى لإدارة تنافسنا مع الصين بمسؤولية".

وأكد بايدن، أن "واشنطن لا تسعى لتحول علاقاتها مع الصين إلى صراع".