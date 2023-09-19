الكرملين: روسيا تسعى إلى إقناع أرمينيا وأذربيجان بالعودة إلى طاولة المفاوضات

أعلن الكرملين أن موسكو القلقة من التصعيد المباغت للوضع في ناغورني قره باغ، حيث شنّت باكو عملية عسكرية ضد الانفصاليين الأرمن، تسعى جاهدة لإعادة يريفان وباكو إلى "طاولة المفاوضات".

واوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، "المهم هو إقناع يريفان وباكو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات" و"تجنّب الخسائر البشرية".

وفي وقت سابق، اعلن ممثلو ادعاء في أذربيجان إن مدنيا قُتل اليوم عندما تعرضت مدينة شوشي، التي تسيطر عليها أذربيجان والواقعة على مشارف منطقة ناغورنو قرة باغ التي يسيطر عليها الأرمن، لهجوم بأسلحة ثقيلة.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف قوله إن "باكو تقترب من تحقيق الأهداف الرئيسية لعمليتها في ناغورنو قرة باغ من خلال تحييد بعض الأهداف العسكرية".