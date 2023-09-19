شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تستأنف منح النيجر مساعدات مخصصة للتنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاغن- أ.ف.ب

تستأنف الدنمارك منح النيجر قسماً من المساعدات المخصصة للتنمية التي علّقتها بعد انقلاب 26 يوليو/تموز، وفق ما أفاد وزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، الثلاثاء.

وقال الوزير لصحيفة «بوليتيكن»: إن شعب النيجر على شفير كارثة، ما يمكن أن يؤدي إلى تدفق محتمل للاجئين. بطبيعة الحال، لا يمكننا تجاهل هذا الوضع. وأكد أن بلدان جنوب العالم تعد «الأولوية القصوى حالياً في ضوء الحرب في أوكرانيا والانقلابات في إفريقيا وترشّح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن». ولم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، لكن الدنمارك لا تخطط لاستئناف كامل برنامج مساعداتها إلى النيجر البالغة 920 مليون كرونر (132 مليون دولار) على خمس سنوات، وفق ما قال.