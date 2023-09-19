مصر تشارك في عمليات البحث عن المصابين وانتشال الجثث جرّاء إعصار ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار بليبيا خلال الأيام الماضية؛ استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم الأشقاء الليبيين.

وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها.

يأتي ذلك انطلاقاً من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كافة الأزمات والمحن.