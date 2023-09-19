شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: نؤيد الرئيس السيسي لفترة جديدة وطرح استمارة "ماذا تريد من الرئيس؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، تفاصيل تأييد حزب المؤتمر للرئيس السيسى ومطالبته فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب عقد اجتماعا للهيئة العليا وتم الموافقة على دعم الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن حزب المؤتمر اتخذت مجموعة من الإجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسية، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟».

وتابع: "الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين والسعى على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدى للشائعات التى تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات".

وأوضح فرحات، أن الاستمارة ستكون متاحة أمام المواطنين لكتابة مطالبهم لأى مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن القوى الفاعلة فى الحياة السياسية يجب عليها النظر للانتخابات الرئاسية المقبلة كونها استحقاق دستوري.

وأكمل: "80% من المشاكل التى تواجه الدولة من الخارج، منها أزمة الصندوق الدولى، أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحا أن الرئيس السيسى لديه علم فى كافة المشاكل.

وأشار فرحات إلى أن الأحزاب السياسية لا تجبر المواطن على اختيار مواطن بعينه، وكل مواطن يمكنه اختيار المرشح الذى يريده، منوهًا إلى الانتخابات الرئاسية ستكون تحت إشراف قضائى وستليق بالدولة المصرية.