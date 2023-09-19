طلعت عبد القوى: تجربة الحوار الوطنى أعطت فرصة للجميع يقول رأيه بديمقراطية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إننا كلنا أقسمنا على الدستور ووافقنا عليه بنسبة 98%، وأن المادة 87 تقول أن المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى والإدلاء بالصوت فى الانتخابات أو الاستفتاءات حق دستورى، أى هناك حق لا بد أن أوفيه وواجب لا بد أن ألبيه، فمن هنا تأتى المسؤولية على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن تجربة الحوار الوطنى أعطت فرصة للجميع يتحدث ويقول رأيه بمنتهى الديمقراطية، فآن الأوان للمواطن المصرى أن يعرف أن صوته له قيمة ويحدد مصير أكبر شخصية سياسية فى الدولة، وأكبر رأس فى الجهاز التنفيذى وهو رئيس الجمهورية، فصوتك له تأثير.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أنه يجب أن يطمئن الجميع أن العملية الانتخابية تمر بنزاهة كاملة، ولا أحد سيتدخل فى صوتك وهناك إشراف قضائى، فيأتى دور المواطنين أن يخرج ليدلى بصوته.

وذكر النائب طلعت عبد القوى، أن الحوار الوطنى ناقش قضايا كان يقال عليها أنها قضايا شائكة لا أحد يقترب منها، ولكن تأكيد الرئيس السيسى التزامه بكل التوصيات التى تخرج، فكان منها الحبس الاحتياطى والتضخم وغلاء الأسعار.