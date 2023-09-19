شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر بلدى: نؤيد ترشح الرئيس السيسي استكمالا لمسيرة العطاء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيف الإسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدى، إن الحزب يؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة انطلاقا على المسئولية الوطنية التى تقع على عاتقنا كحزب سياسى مصرى يدرك حجم التحديات التى تواجه العالم من أزمة اقتصادية وغيرها من التحديات تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس حزب مصر بلدى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحزب أعلن تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة استكمالا لمسيرة العطاء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس حزب مصر بلدى، إلى أن الرئيس السيسى يدعم الأحزاب السياسية، ويؤمن بدورها، وفى كافة تحركات الرئيس السيسى فى كافة المحافظات والافتتاحات يدعو رؤساء الأحزاب لحضور تلك الافتتاحات.