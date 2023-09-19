شكرا لقرائتكم خبر عن السادات الديمقراطى: نؤيد الرئيس السيسي لفترة جديدة لأنه صاحب حلم ومشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، إن الحزب يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة نظرا للجهد الكبير الذى يتم بذله من أجل الشعب المصرى، حيث نرى حجم الجهد والإخلاص فى العمل لرفع شأن الوطن.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى صادق وصاحب مشروع وحلم لهذا الوطن، وكل يوم نرى على أرض الواقع إنجازات فى كافة المناحى.

وأوضح عفت السادات، أن ما تم خلال سنوات ضئيلة لا يمكن أن يحققه أحد إلا فى فترات طويلة، والرئيس السيسى صاحب المشروع والحلم لابد أن يستمر ليحقق حلم المصريين لنكون فى بلد آمن وينمو بشكل كبير ومستقر ونطمئن أن المستقبل سيكون أفضل.