طوني فرنجيه يستقبل وفداً من تجّار ومزارعي التفاح: لفتح قنوات مباشرة لتصريف الإنتاج

التقى النائب طوني فرنجيه في دارته في إهدن وفداً من تجّار التفاح بحضور أعضاء لجنة الزراعة في "تيار المرده" ضم كلاً من عادل عويس، اندرو فرنجية، انطوان فرنجية وشربل نضيرة.

وفي خلال اللقاء، تم البحث في خارطة طريق لفتح قنوات التواصل المباشرة بين كبار تجّار التفاح ومزارعي التفاح ما يساعد على تصريف الإنتاج بشكل أسرع ويحفظ حقوق المزارعين والتجّار، ويعزز نسبة أرباح المزارعين.

واطلع فرنجيه في أثناء اللقاء على أوضاع مزارعي التفاح بشكل عام وعلى مختلف المشكلات والصعوبات التي يعانون منها وعلى عددٍ من المشاريع التي يعملون على تنفيذها.