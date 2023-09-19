وزارة الإتصالات: إننا قاب قوسين وأدنى من إعادة خدماتنا الى ما كانت عليه قبل الأزمة

أعلنت وزارة الاتصالات أن "الوزارة وهيئة "أوجيرو" وسائر قطاع الإتصالات، ومنذ بدء الأزمة المالية والإقتصادية التي حلّت على البلاد، يواجهون تحديات كبرى وعديدة قد لا يكون من المفترض بهم معالجتها، مثل انهيار العملة الوطنية وانقطاع التيار الكهربائي، غير أن حسّ المسؤولية والإلتزام تجاه المواطن اللبناني دفع وزارة الإتصالات وهيئة "أوجيرو" لإيجاد الحلول لا سيما تلك المتعلقة بانقطاع خدمات الإتصال والإنترنت بسبب نفاد مادة المازوت المشغلة للمولدات وشحّ الإعتمادات لشرائها".

ولفت الوزارة في بيان، الى أنه "بعد عمل دؤوب، حصلت وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" على هبة صينية تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار أميركي لتزويد أكثر من ٣٨٠ موقعا للهيئة بالطاقة الشمسية النظيفة. كما أنه سيقام يوم الجمعة المقبل حفل إطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل تأمين الإعتمادات اللازمة للتركيب، على أن يكتمل المشروع ويدخل مرحلة التشغيل وتبدأ الاستفادة منه خلال صيف ٢٠٢٤. أما على المدى المتوسط، فقد حصلت وزارة الاتصالات على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتجيير كمية من المازوت من خلال الاتفاقية العراقية تكفي لغاية نهاية ٢٠٢٤ وفقاً للتقنين الحالي على امل ان يبدأ الاستلام خلال شهر تشرين الثاني المقبل".

وأشار الى ان "مجلس الوزراء أقر ١٥٠٠ مليار ليرة لبنانية سيتمّ صرفها خلال أيام لتأمين عمليات الصيانة والتطوير وضمان استمرارية الخدمات. إن وزارة الاتصالات لا تبشر اللبنانيين ولا تعدهم، لكنها تؤكد لهم أننا على قاب قوسين وأدنى من الخروج من نفق الكهرباء المظلم وعودة خدماتنا الى عهدها السابق ما قبل الأزمة، مع التأكيد اننا سنستمر في المثابرة في عملنا الى حين انجاز هذه المهمة".