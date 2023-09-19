المطران موسى قدم قطعة أرض لبلدية بحمدون بهدف إقامة مشروع للطاقة الشمسية لتشغيل مضخة المياه

قدم راعي أبرشية جبيل وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران سلوان موسى قطعة أرض لبلدية بحمدون، تبلغ مساحتها حوالي الفي مترا مربع، مقابل رسم إيجار رمزي، بهدف إقامة مشروع للطاقة الشمسية من أجل تأمين الكهرباء بشكل دائم لمحطة ضخ المياه التي تغذي منازل البلدة.

وشكر رئيس بلدية بحمدون وليد خيرالله وخليل متى موسى على "خطوته ومباركته ودعمه لإقامة هذا المشروع الحيوي الذي يستفيد منه جميع أهالي بحمدون دون استثناء".

وعلى صعيد إستكمال مشروع الطاقة الشمسية، تواصلت ممثلة الجهة المانحة Norwegian church aid سناء جورج نصرالله التي أعلنت عن رغبتها بتنفيذ المشروع الذي تتراوح كلفته بين 120 و140 ألف دولار، مع بلدية بحمدون التي كلفت خليل متى بالتنسيق مع الجهة المانحة لاستكمال الخطوات المطلوبة من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد.

وشكر رئيس بلدية بحمدون أعضاء المجلس البلدي الذين منحوه "ثقتهم لتوقيع عقد الايجار والتواصل مع الجهة المانحة والتي تكللت بالنجاح، ما يمهّد لانطلاق العمل وتنفيذ هذا المشروع الحيوي والضروري لأهالي بحمدون وقاطنيها".

كما شكر كل من "ساهم وتعب وسعى لانجاح هذا المشروع، الذي يؤكد مجددا ان شعار بلدية بحمدون ورئيسها هو العمل والانتاج بعيدا عن إطلاق الوعود والشعارات".