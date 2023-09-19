وزير الزراعة يلتقي بمنظمات الامم المتحدة المعنية بالاغذية والزراعة

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان السيدة نورة أورباح الحداد، بالاضافة ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان عبد الله الوردات. وجرى البحث في المشاريع المشتركة والمواضيع الثنائية، وعلى وجه الخصوص الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي التي تبلغ قيمتها ١٥ مليون دولار التي تعنى بالقطاع الزراعي بشكل عام وخصوصاً في شقيه النباتي و الحيواني.

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