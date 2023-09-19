امانة السجل العقاري في الكورة خصصت الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع لتسليم الإفادات العقارية

اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية ان امانة السجل العقاري في الكورة قد خصصت ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع لتسليم الإفادات العقارية والسندات، وعلية تدعو المعنيين الى الالتزام بالأيام المحدد لتسهيل العمل والتخفيف من الاعباء المترتبة عليهم.

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